СМИ: манчестерский террорист за четыре дня до атаки приехал из Германии

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Салман Абеди, подозреваемый в совершении теракта в Манчестере, за 4 дня до этого вернулся из Германии, сообщили в четверг утром британские СМИ со ссылкой на немецкие источники.
Ранее сообщалось, что незадолго до совершения теракта Абеди вернулся из Ливии, откуда родом его родители.
Следствие установило, что Абеди не был одиночкой и что теракт был организован террористической группой. Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в РФ и ряде других стран.
*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России