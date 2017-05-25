СМИ: манчестерский террорист за четыре дня до атаки приехал из Германии

ЛОНДОН, 25 мая – РИА Новости, Мария Табак. Салман Абеди, подозреваемый в совершении теракта в Манчестере, за 4 дня до этого вернулся из Германии, сообщили в четверг утром британские СМИ со ссылкой на немецкие источники.

По данным СМИ, Абеди провел некоторое время в Дюссельдорфе.

Ранее сообщалось, что незадолго до совершения теракта Абеди вернулся из Ливии, откуда родом его родители.

Следствие установило, что Абеди не был одиночкой и что теракт был организован террористической группой. Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в РФ и ряде других стран.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России