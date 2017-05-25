Мэр Манчестера выразил недовольство утечками данных о расследовании теракта

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Манчестера Энди Бернэм выразил исполняющему обязанности посла США в Великобритании свою обеспокоенность относительно утечек в СМИ данных, касающихся расследования теракта.

"Эти утечки абсолютно неприемлемы и должны прекратиться немедленно. Я сообщил американскому послу, что меня очень сильно беспокоит, что информация о британском расследовании сливается, вероятно, из США", — говорится в заявлении, распространенном в четверг в микроблоге мэра в Twitter.

В понедельник вечером, сразу после теракта, СМИ со ссылкой на источники в американских силовых структурах начали сообщать о подробностях расследования, в том числе называли личность террориста, обстоятельства совершения преступления. В среду газета New York Times опубликовала фотографии предполагаемого взрывного устройства.

Глава британского МВД Эмбер Радд заявила, что утечка информации о расследовании теракта в Манчестере вызвала у британских властей раздражение, ведомство сделает все, чтобы этого больше не повторилось. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена выразить президенту США Дональду Трампу свою обеспокоенность по поводу утечек в американские СМИ данных, касающихся расследования теракта.

Как сообщил телеканал Би-би-си , британская полиция больше не будет делиться с США информацией, касающейся расследования.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.