В Венесуэле сообщили еще об одном погибшем во время протестов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила об очередном погибшем в ходе протестов в городе Маракайбо и постановила провести расследование его гибели.
"Прокуратура поручает прокурору штата Сулия Исраэлю Варгасу провести расследование по факту гибели 23-летнего Адриана Хосе Дуке Браво ночью в среду 24 мая в ходе протестов в районе Чикинкира города Маракайбо ", — говорится в заявлении ведомства.
По данным прокуратуры, группа протестующих, включая жертву, столкнулась с группой полицейских. Браво был ранен выстрелом, его доставили в больницу, где он скончался позднее ночью.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.