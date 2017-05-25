В Венесуэле сообщили еще об одном погибшем во время протестов

Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017. Архивное фото

Демонстратор после взрыва бензобака полицейского мотоцикла во время столкновений в знак протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, 3 мая 2017. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы сообщила об очередном погибшем в ходе протестов в городе Маракайбо и постановила провести расследование его гибели.

Ранее сообщалось, что, по данным генпрокурора Луисы Ортеги Диас, в ходе акций протеста в Венесуэле погибли 55 человек, ранены — 1 тысячи. Таким образом, число погибших достигло 56.

"Прокуратура поручает прокурору штата Сулия Исраэлю Варгасу провести расследование по факту гибели 23-летнего Адриана Хосе Дуке Браво ночью в среду 24 мая в ходе протестов в районе Чикинкира города Маракайбо ", — говорится в заявлении ведомства.

По данным прокуратуры, группа протестующих, включая жертву, столкнулась с группой полицейских. Браво был ранен выстрелом, его доставили в больницу, где он скончался позднее ночью.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.