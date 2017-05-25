МИД: Европа на десять лет отстает от России в противодействии терроризму

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Европейские меры антитеррористической безопасности на 10 лет отстают от российских, но Россия готова поделиться своими наработками с ЕС, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
"Однако до сих пор остались "белые пятна" в Европе. Например, в прошлом году в апреле я приехал в Евросоюз и у нас прошли очень серьёзные переговоры, потому что это было через две недели после брюссельских терактов. Они меня попросили оценить антитеррористическую защищённость Евросоюза, аэропортов. Я им сказал, что они лет на 10 отстали от России", — сказал он.
При этом он подтвердил готовность делиться с заинтересованными странами российским опытом.
"Процедура экстрадиции очень долгая, а если бы, например, мы задерживали у себя австрийца из банка данных, сообщали службам в Австрии, чтобы прилетали, забирали и решали, что с ним делать по их законам, дело пойдёт очень быстро", — пояснил Сыромолотов.
Он отметил, что с некоторыми государствами в России такие договорённости давно есть. "И они действуют! Но у Евросоюза такого нет, и они лишь сейчас выходят на многие, уже решенные в РФ, вопросы", — добавил Сыромолотов, приведя в пример фиксацию передвижения всех людей на любых видах общественного транспорта. "Поэтому у нас перемещаться террористу не так-то просто, а они только к этому подходят", — сказал он.