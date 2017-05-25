МИД: Европа на десять лет отстает от России в противодействии терроризму

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Европейские меры антитеррористической безопасности на 10 лет отстают от российских, но Россия готова поделиться своими наработками с ЕС, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

В четверг глава МВД Австрии Вольфганг Соботка принял российского дипломата. Такие контакты на тему антитеррора между представителями стран состоялись впервые, хотя РФ ведет совместную работу со многими государствами Евросоюза.

"Однако до сих пор остались "белые пятна" в Европе. Например, в прошлом году в апреле я приехал в Евросоюз и у нас прошли очень серьёзные переговоры, потому что это было через две недели после брюссельских терактов. Они меня попросили оценить антитеррористическую защищённость Евросоюза, аэропортов. Я им сказал, что они лет на 10 отстали от России", — сказал он.

При этом он подтвердил готовность делиться с заинтересованными странами российским опытом.

По его словам, для эффективного противодействия терроризму необходимо создать общий банк данных иностранных террористов-боевиков, иметь систему контроля перемещения этих лиц по миру и создать упрощённую систему передачи таких граждан в страны происхождения.

"Процедура экстрадиции очень долгая, а если бы, например, мы задерживали у себя австрийца из банка данных, сообщали службам в Австрии, чтобы прилетали, забирали и решали, что с ним делать по их законам, дело пойдёт очень быстро", — пояснил Сыромолотов.

Он отметил, что с некоторыми государствами в России такие договорённости давно есть. "И они действуют! Но у Евросоюза такого нет, и они лишь сейчас выходят на многие, уже решенные в РФ, вопросы", — добавил Сыромолотов, приведя в пример фиксацию передвижения всех людей на любых видах общественного транспорта. "Поэтому у нас перемещаться террористу не так-то просто, а они только к этому подходят", — сказал он.