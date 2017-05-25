В Казахстане рассказали об ожиданиях от июньского саммита ШОС

АСТАНА, 25 мая — РИА новости. Документы, которые будут приняты на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне в Астане, усилят сотрудничество в сфере безопасности, считает заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана.
Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.