Родители пропавшей после теракта в Манчестере девочки сообщили о ее гибели

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Родители 14-летней Эйлид Маклеод (Eilidh MacLeod), которая числилась среди пропавших без вести после теракта в Манчестере, сообщили, что их дочь погибла, пишет газета Metro.
Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.