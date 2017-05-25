Родители пропавшей после теракта в Манчестере девочки сообщили о ее гибели

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Родители 14-летней Эйлид Маклеод (Eilidh MacLeod), которая числилась среди пропавших без вести после теракта в Манчестере, сообщили, что их дочь погибла, пишет газета Metro.

"Наша семья опустошена, слова не могут передать то, что мы чувствуем, потеряв нашу любимую Эйлид", — приводит издание слова родителей девочки. Сообщается, что она была на концерте американской певицы Арианы Гранде вместе со своей 15-летней подругой, которая получила ранения в результате взрыва и находится в тяжелом состоянии в больнице.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, несколько человек считаются пропавшими без вести.