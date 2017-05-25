Госпитальное судно "Иртыш" зашло во вьетнамский порт Камрань

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Госпитальное судно Тихоокеанского флота "Иртыш" зашло с визитом во вьетнамский порт Камрань, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
По его словам, экипаж и медицинский персонал госпитального судна осмотрят достопримечательности и исторические места иностранного порта.
"Иртыш" около трёх месяцев действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в акватории Средиземного моря.