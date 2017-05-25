Госпитальное судно "Иртыш" зашло во вьетнамский порт Камрань

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая – РИА Новости. Госпитальное судно Тихоокеанского флота "Иртыш" зашло с визитом во вьетнамский порт Камрань, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Сегодня госпитальное судно "Иртыш" Тихоокеанского флота, выполняющее задачи дальнего похода, зашло в порт Камрань. В рамках визита тихоокеанцы встретятся с представителями командования 4 военно-морского района ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа", — сообщил Матвеев.

По его словам, экипаж и медицинский персонал госпитального судна осмотрят достопримечательности и исторические места иностранного порта.

"Иртыш" около трёх месяцев действовал в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в акватории Средиземного моря.