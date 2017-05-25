Туроператор в Непале опроверг гибель альпинистов на Эвересте на этой неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Глава компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на Эверест, Мингма Шерпа опроверг сообщения СМИ о гибели сразу четырех альпинистов на Эвересте на текущей неделе.Himalayan Times сообщило, что проводники компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на высочайший пик Земли, во время операции по поиску тела погибшего в воскресенье словака Владимира Штрбы нашли тела четырех альпинистов — двоих иностранных туристов, мужчины и женщины, и двоих проводников-непальцев. Они якобы были найдены во вторник в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика. Сообщалось, что они могли быть из группы, которая перестала выходить на связь с воскресенья.
В департаменте туризма министерства культуры, туризма и гражданской авиации РИА Новости заявили в четверг, что не располагают официальным подтверждением инцидента.
"В палатке было два тела, словак Владимир Штрба и индиец Рави Кумар", — заявил он РИА Новости по телефону.
Оба альпиниста погибли в воскресенье, о чем было известно до публикации статьи Himalayan Times. Мингма отметил, что кто-то из других альпинистов, возможно, нашел их тела и поместил в палатку. Кроме того, проводники нашли тела еще двоих альпинистов – индийцев Пареши Натха и Гаутама Гхоша. Оба погибли еще во время покорения Эвереста в прошлом году.
Таким образом, общее число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, составляет шесть человек.