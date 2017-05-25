Туроператор в Непале опроверг гибель альпинистов на Эвересте на этой неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 мая — РИА Новости. Глава компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на Эверест, Мингма Шерпа опроверг сообщения СМИ о гибели сразу четырех альпинистов на Эвересте на текущей неделе.

Накануне издание Himalayan Times сообщило, что проводники компании Seven Summit Treks, организующей экспедиции на высочайший пик Земли, во время операции по поиску тела погибшего в воскресенье словака Владимира Штрбы нашли тела четырех альпинистов — двоих иностранных туристов, мужчины и женщины, и двоих проводников-непальцев. Они якобы были найдены во вторник в палатке у четвертого базового лагеря, последнего для альпинистов перед покорением пика. Сообщалось, что они могли быть из группы, которая перестала выходить на связь с воскресенья.

В департаменте туризма министерства культуры, туризма и гражданской авиации РИА Новости заявили в четверг, что не располагают официальным подтверждением инцидента.

В свою очередь Мингма Шерпа пояснил, что, как выяснилось, издание Himalayan Times сообщило неточную информацию.

"В палатке было два тела, словак Владимир Штрба и индиец Рави Кумар", — заявил он РИА Новости по телефону.

Оба альпиниста погибли в воскресенье, о чем было известно до публикации статьи Himalayan Times. Мингма отметил, что кто-то из других альпинистов, возможно, нашел их тела и поместил в палатку. Кроме того, проводники нашли тела еще двоих альпинистов – индийцев Пареши Натха и Гаутама Гхоша. Оба погибли еще во время покорения Эвереста в прошлом году.

Таким образом, общее число альпинистов, погибших на Эвересте в текущий сезон, составляет шесть человек.