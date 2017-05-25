Президент Индонезии призвал к расследованию двух взрывов в столице

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Индонезии Джокови Видодо призвал провести расследование двух взрывов в столице, а также заявил о необходимости сохранять единство, сообщает издание Jakarta Post.
"Я призываю всех граждан в этой стране сохранять спокойствие и наше единство. Нам необходимо поддерживать мир, пока мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан", — цитирует издание слова Видодо.
Как сообщается, президент также приказал Национальной полиции вычислить группировку, осуществившую взрывы, чтобы предотвратить их повторение.
"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования жертвам инцидента и их семьям, и тем, кто до сих пор находится в больницах, и тем, кого уже выписали, в особенности, полицейским, погибших при исполнении обязанностей", — сказал индонезийский лидер.