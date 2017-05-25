Пхукет вновь атаковали ядовитые португальские кораблики

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде, сообщает в четверг интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную организацию спасателей на водах.

Физалии, внешне напоминающие медуз, представляют собой колонии микроскопических морских существ, неспособные к самостоятельному передвижению. В сезон дождей, который начался в этом году в Таиланде в конце мая, физалий прибивает к берегу шторм или сильный прилив.

Яд, который содержится в длинных, иногда достигающих нескольких метров щупальцах физалий, опасен для человека. Известны смертельные случаи среди детей и лиц, страдавших аллергией, на яд физалий.

Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться даже к физалиям, выброшенным на берег, несмотря на то, что они могут выглядеть мертвыми, пишет издание.