Пхукет вновь атаковали ядовитые португальские кораблики

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Ядовитые физалии, называемые также "португальскими корабликами", вновь появились в море у пляжей в западной части острова Пхукет в Таиланде, сообщает в четверг интернет-портал Phuket News со ссылкой на местную организацию спасателей на водах.
Яд, который содержится в длинных, иногда достигающих нескольких метров щупальцах физалий, опасен для человека. Известны смертельные случаи среди детей и лиц, страдавших аллергией, на яд физалий.
Пхукетские спасатели рекомендуют не прикасаться даже к физалиям, выброшенным на берег, несмотря на то, что они могут выглядеть мертвыми, пишет издание.