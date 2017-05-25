В Манчестере после теракта задержали еще двух подозреваемых

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Полиция Манчестера задержала еще двух подозреваемых в связи с терактом в городе, говорится в заявлении правоохранителей.

Как сообщили полицейские в официальном микроблоге в Twitter , в четверг утром в районе Витингтон прошли обыски, связанные с расследованием дела о теракте, там был задержан один мужчина. Еще один подозреваемый был задержан в одном из районов Манчестера в четверг.

Таким образом, как отмечается в заявлении, число задержанных на настоящий момент составляет восемь человек.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отпустили без предъявления обвинений женщину, задержанную накануне по подозрению в причастности к теракту.

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Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.