Охранников тайского военного госпиталя подозревают в подготовке взрыва

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Полиция Таиланда подозревает группу бывших охранников военного госпиталя Пхрамонгкутклао в подготовке взрыва, ранившего в понедельник 24 человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".
Полиция наиболее активно разрабатывает версию политической мотивации взрыва и выясняет местонахождение нескольких бывших охранников госпиталя, примыкавших в прошлом к "некоторым радикальным политическим движениям", сообщает издание.
В день взрыва по пока неизвестным причинам в госпитале не работали семь из тринадцати установленных там камер видеонаблюдения. Пропускной режим был организован в обычном порядке, несмотря на то, что в соседних с госпиталем государственных больницах режим безопасности был усилен в связи с полученным за несколько дней до взрыва письмом-предупреждением. Расположение видеокамер и систему управления ими могли знать бывшие охранники, уволенные из госпиталя несколько месяцев назад, говорится в сообщении.
Существует вероятность того, что письмо было послано организаторами взрыва в качестве "отвлекающего маневра" и дальнейшего увода следствия по ложному следу, говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещена в России