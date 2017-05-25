Охранников тайского военного госпиталя подозревают в подготовке взрыва

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Полиция Таиланда подозревает группу бывших охранников военного госпиталя Пхрамонгкутклао в подготовке взрыва, ранившего в понедельник 24 человека, сообщает в четверг интернет-версия газеты "Кхом Чат Лык".

Следствие располагает стоп-кадром с одной из видеокамер наблюдения, установленных в госпитале, на котором запечатлен один из вероятных виновников взрыва, идентифицировать которого полицейским пока не удалось.

Полиция наиболее активно разрабатывает версию политической мотивации взрыва и выясняет местонахождение нескольких бывших охранников госпиталя, примыкавших в прошлом к "некоторым радикальным политическим движениям", сообщает издание.

В день взрыва по пока неизвестным причинам в госпитале не работали семь из тринадцати установленных там камер видеонаблюдения. Пропускной режим был организован в обычном порядке, несмотря на то, что в соседних с госпиталем государственных больницах режим безопасности был усилен в связи с полученным за несколько дней до взрыва письмом-предупреждением. Расположение видеокамер и систему управления ими могли знать бывшие охранники, уволенные из госпиталя несколько месяцев назад, говорится в сообщении.

Одновременно идут поиски автора письма, предупреждавшего о вероятной атаке на больницы со стороны исламских боевиков-сепаратистов южного Таиланда и организации ИГИЛ*. Письмо поступило за несколько дней до взрыва директору таиландского Национального института раковых заболеваний, расположенного в том же районе Бангкока, где и госпиталь Пхрамонгкутклао. В письме содержалось предупреждение о возможном взрыве в одной из больниц, находящихся в районе (в тексте письма перечислены четыре государственные больницы, в том числе госпиталь Пхрамонгкутклао и Институт раковых заболеваний), который могла произвести "мусльманка-самоубийца, сторонница ИГИЛ, в тюрбане и с рюкзаком за плечами", сообщает газета. На письме был обратный адрес и имя отправителя, мусульманина, живущего в Бангкоке. Мужчина, задержанный в среду полицией по указанному в письме обратному адресу, заявил, что никакого письма не отправлял. После допроса он был освобожден.

Существует вероятность того, что письмо было послано организаторами взрыва в качестве "отвлекающего маневра" и дальнейшего увода следствия по ложному следу, говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещена в России