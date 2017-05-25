СМИ: брат вероятного смертника из Манчестера знал о готовящемся теракте

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Младший брат предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди знал о готовящемся теракте, но не знал, когда и где это может произойти, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на официального представителя антитеррористического подразделения Ливии Ахмеда Дагдуга.
Как сообщил телеканалу Дагдуг, братья были очень близки, за полчаса до теракта предполагаемый смертник Салман даже пытался связаться по телефону с Хашимом и их матерью. По данным ливийских властей, братья считали себя членами террористической группировки "Исламское государство"*. Они изучали видео боевиков в интернете, в том числе ролики, где рассказывалось об изготовлении взрывного устройства, отметил Дагдуг.
Во вторник вечером младший брат предполагаемого террориста был задержан в Ливии по подозрению к причастности к ИГ. По словам Дагдуга, власти около 1,5 месяца наблюдали за ним.
*Террористическая организация, запрещенная в России.