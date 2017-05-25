Несколько районов Бангкока затопило после сильного ливня

БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Несколько районов Бангкока оказались под 20-30-сантиметровым слоем воды утром в четверг после сильного ливня, шедшего всю ночь.

Затопление вызвало многокилометровые автомобильные пробки в утренний час пик.

Третий национальный телеканал Таиланда сообщает, что зоны затопления появились в центре города, на западных, восточных и северных окраинах Бангкока. Пять общеобразовательных школ в двух районах, где уровень воды превысил 40 сантиметров, закрыты вплоть до особого распоряжения властей, говорится в сообщении.

На улицы города выведена уборочная техника, во многих местах установлены мощные насосы, перекачивающие воду в городские каналы и реку Чаопрайя.