В Британии отпустили женщину, задержанную в связи с терактом в Манчестере

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Власти Великобритании отпустили без предъявления обвинений женщину, задержанную накануне по подозрению в причастности к теракту в Манчестере, жертвами которого стали 22 человека, сообщает полиция города.

"Женщина, задержанная в Блекли в связи с атакой на стадионе Манчестера, отпущена без предъявления обвинений", — говорится в сообщении, размещенном в официальном микроблоге полиции Манчестера в Twitter.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования теракта полиция задержала семь человек. Женщина была задержана в ходе спецоперации в районе Блекли на севере Манчестера.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.