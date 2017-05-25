Россия направила в Донбасс 65-ю по счету колонну с гумпомощью

Автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

Автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей. Архивное фото

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МЧС России направило в четверг утром в Донбасс очередную, 65-ю по счету, автомобильную колонну с гуманитарной помощью, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

В пресс-службе МЧС отметили, что за рулем автомобилей водители-спасатели, с опытом в десятках гуманитарных операций по всему миру. Также в составе колонны медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.