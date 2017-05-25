Россия направила в Донбасс 65-ю по счету колонну с гумпомощью

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. МЧС России направило в четверг утром в Донбасс очередную, 65-ю по счету, автомобильную колонну с гуманитарной помощью, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства.
По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.
В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Только после этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.