ФБР отказалось передать в палату представителей материалы о контактах Коми

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джейсон Чаффец заявил, что ФБР отказалось предоставить комитету записи и материалы, кусающиеся разговоров президента США Дональда Трампа и уволенного им главы бюро Джеймса Коми.New York Times выступила с утверждением, что президент США просил экс-директора ФБР Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме. Позже Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.
"Вчера мы получили от них информацию, буквально две строчки в письме, в которых, по сути, сообщилось, что они не будут представлять нам эти документы, учитывая наличие специального прокурора", — сказал Чаффец в эфире CNN, отвечая на вопрос, предоставил ли ФБР требуемые материалы.
Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.