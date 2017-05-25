ФБР отказалось передать в палату представителей материалы о контактах Коми

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава надзорного комитета палаты представителей США Джейсон Чаффец заявил, что ФБР отказалось предоставить комитету записи и материалы, кусающиеся разговоров президента США Дональда Трампа и уволенного им главы бюро Джеймса Коми.

Ранее газета New York Times выступила с утверждением, что президент США просил экс-директора ФБР Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме. Позже Чаффец направил письмо и.о. директора ФБР Эндрю Маккейбу с требованием предоставить свидетельства о контактах Коми и Трампа.

"Вчера мы получили от них информацию, буквально две строчки в письме, в которых, по сути, сообщилось, что они не будут представлять нам эти документы, учитывая наличие специального прокурора", — сказал Чаффец в эфире CNN, отвечая на вопрос, предоставил ли ФБР требуемые материалы.

Трамп уволил Коми в начале мая, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.