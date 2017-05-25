СМИ: Мэй выразит Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщит президенту США Дональду Трампу о своей обеспокоенности по поводу утечек в американские СМИ данных, касающихся расследования теракта в Манчестере, сообщает газета Guardian.New York Times опубликовала фотографии предполагаемого взрывного устройства.
Свое беспокойство по этому поводу премьер намерена выразить американскому лидеру в ходе встречи на саммите НАТО, который состоится в четверг в Брюсселе. На саммите организации премьер также намерена призвать альянс присоединиться к коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, которая взяла на себя ответственность за взрыв.
По данным газеты Financial Times, в связи с публикацией неофициальной информации о расследовании теракта британские силовые ведомства могут ограничить с США обмен служебными данными, касающимися борьбы с терроризмом. Один из представителей силовых служб подтвердил изданию, что такая возможность действительно существует. По его словам, действия США ставят под угрозу жизни британцев.
Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.
*Террористическая организация, запрещенная в России.