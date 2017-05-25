Американское посольство в Египте предупредило о террористической угрозе

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Посольство США в Египте в среду предупредило находящихся сограждан в стране о вероятности террористической угрозы.

"Посольству известно о потенциальной угрозе, размещенной на сайте террористической организации Hassm, относительно каких-либо действий нынешним вечером", — говорится в сообщении на сайте диппредставительства. Там отмечается, что американские дипломаты пока не располагают дополнительной информацией, но контактируют с местными властями.

В данной связи американским гражданам в Египте предлагается "продолжать соблюдать необходимые меры безопасности".

Как сообщает телеканал АВС, "революционная джихадистская группировка" Hassm является подразделением "Братьев-мусульман".