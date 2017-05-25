СМИ: в Британии в доме смертника обнаружили цех по изготовлению взрывчатки

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Власти Великобритании обнаружили своего рода мастерскую для изготовления взрывных устройств в доме предполагаемого террориста-смертника из Манчестера Салмана Абеди, сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает телеканал, власти обнаружили в доме предполагаемого террориста химические вещества в объемах, достаточных для изготовления еще нескольких взрывных устройств. Официально эта информация не повреждается.

Ранее глава полиции Манчестера Иан Хопкинс заявил, что теракт в концертном комплексе "Манчестер Арена", "несомненно, организовала преступная сеть". По данным телеканала, сейчас власти усилили поиски группировки.

Как заявил ABC News эксперт по борьбе с терроризмом, знакомый с ходом расследования теракта, механизм взрывного устройства в Манчестере был похож на бомбы, которые использовали террористы, организовавшие атаки в Брюсселе в 2016 году. По данным эксперта, Абеди, прибыл к месту теракта на поезде. Взрывное устройство, скорее всего, он пронес в рюкзаке, отметил собеседник телеканала.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять челове, в основном — подростки, считаются пропавшими без вести.