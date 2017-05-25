"Ъ": Киев хочет прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", — приводит газета слова источника, близкого к правительству Украины.

По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". Газета отмечает, что сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета составляет 17 рублей.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" газете сообщили, что "никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В свою очередь, В РЖД "Коммерсанту" заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

"Планы приостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве. Впрочем, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение "активно лоббируют" секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко", — отмечает издание.