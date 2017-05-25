Американский миноносец прошел у спорного архипелага в Южно-Китайском море

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
У Китая и ряда стран региона Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.