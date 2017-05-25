В Бразилии в ходе беспорядков пострадали здания семи министерств

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Здания как минимум семи федеральных ведомств серьезно пострадали в среду в результате беспорядков, произошедших в столице Бразилии городе Бразилиа.
Власти распорядились о полной эвакуации сотрудников министерств. Сейчас здания охраняют до 1,5 тысячи солдат. По данным министерства безопасности федерального округа страны, за участие в погромах уже задержаны четыре человека.
В Бразилиа в среду проходили массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимали участие от 100 до 150 тысяч человек.