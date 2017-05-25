CNN: Сешнс умолчал о встречах с Кисляком, получая доступ к секретным данным

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр юстиции США Джефф Сешнс скрыл факт встреч с послом РФ в США Сергеем Кисляком при оформлении права доступа к секретной информации, сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в американском министерстве юстиции.

Сешнс несколько раз в прошлом году в бытность сенатором встречался с Кисляком.

"Как сообщили официальные представители в минюсте, Сешнс не указывал эти встречи в анкете, в которой от него требовалось назвать "любые контакты" его или членов семьи с "иностранным правительством" или его "представителями" за последние семь лет", — сообщил телеканал.

При этом как отмечается, Сешнс указал ряд других встреч с иностранными представителями.

Подчеркивается также, что ФБР, которое входит в состав минюста и занимается "российским расследованием", от комментариев отказалось.

На январских слушаниях в сенате по утверждению кандидатуры Сешнса на пост министра один из законодателей задал вопрос, известно ли ему что-то о контактах представителей штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Сешнс ответил отрицательно.

Однако позднее выяснилось, что сам он в прошлом году дважды встречался с посолом РФ в США Сергеем Кисляком. Оппоненты Трампа сочли это за ложь, хотя сам номинант заявил, что беседовал с послом не как представитель Трампа, а как сенатор.