Россия и США продолжат сотрудничество в сфере вывоза ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия продолжают сотрудничать в вывозе ядерных материалов из третьих стран, несмотря на сворачивание партнерства по основным направлениям ядерной безопасности, заявил в среду заместитель министра энергетики США Фрэнк Клотц.

"Мы не ведем работы в России, за исключением завершения нескольких уже существующих контрактов. Нам запрещено заключать новые договоры с Россией. Но мы продолжаем работать по вопросам, касающимся третьих стран", — сказал Клотц на слушаниях в американском сенате.

По его словам, речь, в частности, идет о "возвращении в Россию топлива российского производства из других государств". Он отметил, что "только недавно мы выполнили работы по возвращению в РФ высокообогащенного урана из Казахстана".

Клотц подчеркнул, что США "ищут возможности для сотрудничества" с Россией в ядерной отрасли. Он предположил, что новые возможности для контактов на уровне ученых появятся, как только произойдут изменения на более высоком политическом уровне.