Россия и США продолжат сотрудничество в сфере вывоза ядерных материалов

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Россия продолжают сотрудничать в вывозе ядерных материалов из третьих стран, несмотря на сворачивание партнерства по основным направлениям ядерной безопасности, заявил в среду заместитель министра энергетики США Фрэнк Клотц.
По его словам, речь, в частности, идет о "возвращении в Россию топлива российского производства из других государств". Он отметил, что "только недавно мы выполнили работы по возвращению в РФ высокообогащенного урана из Казахстана".
Клотц подчеркнул, что США "ищут возможности для сотрудничества" с Россией в ядерной отрасли. Он предположил, что новые возможности для контактов на уровне ученых появятся, как только произойдут изменения на более высоком политическом уровне.