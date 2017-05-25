Около 23 миллионов американцев потеряют медстраховку при отмене Obamacare

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Около 23 миллионов американцев могут остаться без медицинской страховки к 2026 году в случае принятия нового закона о медицинском страховании, который заменит действующую систему "Доступной медицинской помощи", известную как Obamacare, передает агентство Рейтер со ссылкой на выводы экспертов Бюджетного управления конгресса США.

Эксперты проанализировали принятый ранее палатой представителей законопроект об "Американской медицинской помощи". Для вступления в силу документ должен быть принят сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом, который активно его поддерживает.

Бюджетное управление конгресса — внепартийный орган, который проводит экспертную оценку законопроектов.

По расчетам экспертов, благодаря сокращению субсидий в сфере здравоохранения дефицит федерального бюджета США сократится на 119 миллиардов долларов за период 2017-2026 годов. Одновременно принятый законопроект предполагает заменить налоговые льготы для малоимущих другими льготами, расчет которых будет основан на возрасте граждан.

Отмена программы Obamacare, принятой при прежней администрации Барака Обамы, была одним из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Однако теперь отмена системы, которая позволила получить доступ к медицинской помощи примерно 20 миллионам американцев, представляет политический риск как для президента, так и для республиканцев, отмечает Рейтер.