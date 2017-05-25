СМИ: смертник из Манчестера был связан с главным городским вербовщиком ИГ*

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Салман Абеди, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, был связан с главным городским вербовщиком террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы группировки, попавшие в распоряжение СМИ.

В документах содержится информация о "боевике с лицом ребенка по имени Рафаэль Хости" из района Манчестера Мосс Сайд, с которым общался Абеди, считается, что он завербовал в группировку сотни человек.

Источники в спецслужбах подтвердили телеканалу связь Абеди и Хости. Предполагается, что он был убит в прошлом году в Сирии во время ракетного обстрела, но британские власти этого не подтверждают. Во время предполагаемой гибели Хости было 24 года.

Уже в течение многих лет район южного Манчестера Мосс Сайд "славится" наркодилерами и торговцами оружием, и хотя в последнее время ситуация несколько улучшилась, на смену наркоторговцам и гангстерам пришли пропагандисты ИГ*, которые завербовали по меньшей мере 16 человек. Сейчас, по информации телеканала, они воюют на стороне боевиков за рубежом.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.

*Террористическая организация, запрещенная в России.