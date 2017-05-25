СМИ: смертник из Манчестера был связан с главным городским вербовщиком ИГ*

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Салман Абеди, устроивший теракт на стадионе в Манчестере, был связан с главным городским вербовщиком террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на документы группировки, попавшие в распоряжение СМИ.
Источники в спецслужбах подтвердили телеканалу связь Абеди и Хости. Предполагается, что он был убит в прошлом году в Сирии во время ракетного обстрела, но британские власти этого не подтверждают. Во время предполагаемой гибели Хости было 24 года.
Уже в течение многих лет район южного Манчестера Мосс Сайд "славится" наркодилерами и торговцами оружием, и хотя в последнее время ситуация несколько улучшилась, на смену наркоторговцам и гангстерам пришли пропагандисты ИГ*, которые завербовали по меньшей мере 16 человек. Сейчас, по информации телеканала, они воюют на стороне боевиков за рубежом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.