Американский сенатор Шахин предложит новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Сенатор-демократ Джин Шахин в четверг представит в комитете сената США предложения по дополнительным санкциям в отношении РФ, сообщил ее представитель Райн Никель журналу Politico.
"Неповоротливость по российским санкциям продолжалась слишком долго… Есть двухпартийное соглашение, что пришло время передать четкий сигнал Кремлю", — сказала она.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
При этом конгресс США неоднократно угрожал РФ еще большим усилением санкций и предлагал ряд законопроектов на этот счет.