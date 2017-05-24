Американский сенатор Шахин предложит новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Сенатор-демократ Джин Шахин в четверг представит в комитете сената США предложения по дополнительным санкциям в отношении РФ, сообщил ее представитель Райн Никель журналу Politico.

"Неповоротливость по российским санкциям продолжалась слишком долго… Есть двухпартийное соглашение, что пришло время передать четкий сигнал Кремлю", — сказала она.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

При этом конгресс США неоднократно угрожал РФ еще большим усилением санкций и предлагал ряд законопроектов на этот счет.

Президент Владимир Путин, говоря об обвинениях в адрес РФ, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.