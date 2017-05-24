В Германии пассажиры обнаружили в фюзеляже самолета дыру

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Пассажиры авиакомпании Air Berlin, летевшие из Дюссельдорфа в Штутгарт, обнаружили дыру в фюзеляже самолета, сообщает Die Welt.

Инцидент произошел вечером 21 мая. Рейс по заказу Air Berlin должен был выполнить самолет ATR 72-500 итальянской компании Mistral Air. Поднимаясь на борт, пассажиры увидели в полуметре от заднего трапа большую пробоину.

На повреждение указали экипажу, но тот заверил, что поводов для беспокойства нет и начал готовиться к взлету. Когда два человека захотели покинуть самолет, на дыру пошел взглянуть капитан воздушного судна – и отменил полет.

В Air Berlin между тем заявили, что пилот решил отказаться от взлета в ходе рутинной процедуры проверки.

Клиенты авиакомпании, однако, настаивают, что капитан сперва счел лайнер пригодным для полета и согласился осмотреть фюзеляж еще раз лишь под давлением со стороны пассажиров. "Как это может быть, что персонал пытается убедить пассажиров сесть в поврежденный самолет? <…> Моя вера в безопасность воздушного транспорта сегодня немало пошатнулась", — признался один из них в Facebook.