В Манчестере британские мусульмане провели акцию против терроризма

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Британские мусульманские конфессии провели многочасовую акцию против терроризма и богослужение в память о погибших в теракте в Манчестере. Позже к акции присоединились представители других религий и жители Манчестера. Трансляция акции демонстрировалась в среду вечером в прямом эфире телеканала Sky News.

Лидеры мусульманских конфессий объединились вместе, чтобы почтить память погибших, выразить единство, сострадание и солидарность с жителями Манчестера и всей Британии. Организатором акции поминовения стал фонд "Рамадан" (The Ramadhan Foundation), объединяющий мусульманские конфессии.

Акция началась в 17.00 по местному времени (19.00 мск) у исторического здания манчестерской ратуши. Представители конфессий выступили с речами, прочли молитву и почтили память погибших минутой молчания.

Выступавшие подчеркивали, что ислам и то, как его представляют террористы, не имеют между собой ничего общего. Они призывали всех к ненасилию, гуманизму и взаимопомощи. Также они отмечали, что сразу после теракта мусульмане, водители такси, развозили всех бесплатно по домам, а также предлагали помощь с ночлегом и едой, кому она была необходима.

Постепенно к акции, продлившейся около четырех часов, присоединились представители других религий и жители города, желавшие почтить память погибших. Люди приносили цветы и свечи. Позже вся площадь была усыпана ковром из живых цветов, никто не спешил расходиться.

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России).