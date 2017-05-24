Все министерства в Бразилии эвакуируют после поджога минсельхоза

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Бразильские власти объявили в среду о срочной эвакуации всех сотрудников министерств в столице Бразилиа после поджога манифестантами здания министерства сельского хозяйства, сообщает портал Veja.

В столице проходят массовые акции противников президента Мишела Темера с требованием его отставки и проведения досрочных выборов главы государства. По разным оценкам, в них принимают участие более 150 тысяч человек.

На опубликованных порталом Brasil de Fato фотографиях видны столбы черного дыма над зданием министерства сельского хозяйства. О возможных жертвах пока официальной информации нет, однако организаторы марша протеста сообщили, что один из участников получил огнестрельное ранение.

В районе беспорядков сейчас развертываются военные подразделения.