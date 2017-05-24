Жители атолла Фааите растащили груз кокаина разбившейся у его берегов яхты

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти атолла Фааите во Французской Полинезии подозревают, что его жители воспользовались крушением перевозящей кокаин яхты, чтобы разграбить часть груза, передает телеканал Polynésie 1ère.

Испанский парусник разбился о рифы у берегов Фааите еще 1 апреля. На борту судна было обнаружено 237 килограммов кокаина, хотя общий вес партии оценивался в 0,6 тонны. Предполагалось, что более половины груза было уничтожено самими моряками, которые пытались сжечь наркотики после крушения.

Однако мэр Фааите Жан-Луи Уильямс утверждает, что часть груза была расхищена местной молодежью, которая закопала пакеты с кокаином на территории атолла, где проживают порядка 400 человек.

Власти Французской Полинезии после жалобы мэра начали расследование в отношении крушения яхты и дальнейшей судьбы ее груза.