Директор ЦРУ пообещал вернуться к "воровству секретов"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео пообещал, что его ведомство будет активнее осуществлять разведывательную деятельность, пишет Politico.

"Мы снова в деле воровства секретов", — сказал он в разговоре с журналистами. Реплика Помпео была своеобразным ответом на слова его предшественника на посту главы ведомства Джона Бреннана, который в марте 2016 года заявил, что США не занимаются "воровством секретов", напоминает Politico.

По словам Помпео, его задачей станет активизировать деятельность ведомства по тайному сбору разведданных. "Президент сформулировал ряд требований к ЦРУ, что заставит нас действовать активнее", — сказал он. В качестве одной из целей секретных операций ЦРУ он указал на Северную Корею, сообщает Politico.