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В мире

Дети и родители, погибшие в Манчестере: молодые, яркие, любившие жизнь

Сюжет:
Взрыв на стадионе в Манчестере (188)
22:1424.05.2017
(обновлено: 22:18 24.05.2017)
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© AFP 2017 / Paul EllisМедики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывыМедики и спасатели возле Манчестер-Арены, где прогремели взрывы
© AFP 2017 / Paul Ellis

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Жертвами теракта в Манчестере стали подростки, молодые люди и родители, которые встречали своих детей с концерта. В среду городские власти озвучили имена всех 22 погибших, тела которых были опознаны родственниками, практически все жертвы — граждане Великобритании, еще двое оказались семейной парой из Польши.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-арена". Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек считаются пропавшими без вести.

Дети

Террорист-смертник будто специально выбрал концерт певицы Гранде, поклонниками которой являются в основном подростки, чтобы нанести удар по самому уязвимому и незащищенному. На концерте американской исполнительницы были тинейджеры и совсем молодые люди, приходили и целыми семьями. Многих родители поджидали у выхода из стадиона.

Самой юной жертве, которую опознали одной из первых во вторник, было всего восемь лет. Саффи Роуз Руссос пришла на концерт вместе со своей мамой и старшей сестрой, которые были ранены и в настоящее время находятся в больнице. В среду фотография маленькой большеглазой улыбающейся Саффи была опубликована на первых страницах ведущих британских газет. По словам учительницы начальной школы, в которой училась девочка, все в школе шокированы произошедшим и ее смертью.

"Ее все любили, и мы будем с любовью вспоминать ее теплоту и доброту. Саффи была тихой и скромной с творческим потенциалом", — сказала учительница телеканалу Sky News.

Старшеклассницы 18-летняя Георгина Каллендер, 15-летняя Оливия Кэмпбелл, 14-летняя Нелл Джонс, погибшие в результате теракта, были большими поклонницами Арианы Гранде, они с большим волнением ждали выступления кумира. За день до концерта Каллендер разместила на своей странице в Твиттере фотографию с любимой певицей и написала, что "с нетерпением ждет встречи завтра". Девушка стала первой опознанной жертвой теракта.

Оливия и Нелл после трагедии на стадионе несколько часов числились среди пропавших без вести, их родители до последнего надеялись, что девушки живы, и искали их в больницах, в которые развозили раненых. Однако в среду подтвердились худшие опасения.

Директор школы, в которой училась Оливия, сообщил, что ученики и учителя школы подавлены и убиты горем от случившегося. "Нам будет ее очень не хватать", — сказал он.

В школе, в которой училась Нелл, отметили, что девушка была популярной среди одноклассников. "Она всегда улыбалась, была всегда в хорошем расположении духа. Нелл училась со своим классом, начиная с начальной школы, поэтому у всех ощущение, что они потеряли сестру, а не одноклассницу", — сказал учитель девушки Дэвид Уилер.

Погибшая 14-летняя Сорел Лезковски была на концерте вместе с мамой и бабушкой. Женщины госпитализированы с ранениями.

Родители

Жертвами террориста стали также родители, которые пришли на злополучный концерт вместе со своими детьми, или встречали их у выхода из стадиона. Также власти Манчестера подтвердили, что среди погибших была сотрудница полиции, находившаяся не при исполнении своих служебных обязанностей.

Мать троих детей Мишель Кисс была на концерте вместе со своей младшей дочерью, которая, к счастью, не пострадала. Женщине выжить не удалось. Также погибла 50-летняя Джейн Твидл-Тэйлор, у которой тоже осталось трое детей. Элисон Хоэ и Лиза Лис погибли, когда ждали своих детей у выхода с концертной площадки.

Семейная пара из Польши также приехала забрать своих двух дочерей после концерта, но встретиться со своими детьми им уже не удалось.

Помощь семьям

Сразу после теракта на сайте JustGiving был организован сбор средств для поддержки семей погибших, а также на лечение раненных в результате теракта. К 21.50 мск было собрано уже более 1,175 миллиона фунтов стерлингов.

Кроме этого, пожертвования собираются для отдельных семей погибших, раненых, нуждающихся в помощи, а также детей, потерявших своих родителей и близких.

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