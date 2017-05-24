Президенты Украины и Франции скоординировали позиции перед G7

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора. Архивное фото

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора скоординировал с президентом Франции Эммануэлем Макроном позиции накануне саммита G7, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

Ранее сообщалось, что Порошенко и Макрон в среду вечером проводят телефонный разговор.

"Порошенко и Макрон скоординировали позиции накануне саммита G7 в Италии", — написал Цеголко.

Порошенко і Макрон скоординували позиції напередодні саміту G7 в Італії. pic.twitter.com/3PGZq4v0k9 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 мая 2017 г.

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По его словам, Порошенко в ходе телефонного разговора якобы привел Макрону факты нарушения минских договоренностей Россией и ополченцами.

Ранее Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.