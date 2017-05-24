Ариана Гранде приостановила концертный тур после теракта в Манчестере

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Представители американской певицы Арианы Гранде подтвердили, что она приостановила свой мировой концертный тур после теракта, который произошел на ее выступлении в Манчестере, передает агентство Рейтер.

Ранее о приостановке тура Гранде со ссылкой на источники сообщал портал TMZ. По данным портала, Гранде отменила концерт в Лондоне, который должен был пройти в четверг, 25 мая. Остальные концерты тура также было решено отложить. В рамках тура певица должна была выступить в Англии, Бельгии, Польше, Германии и Швейцарии. Источники отметили, что расписание тура будет пересмотрено, когда Гранде будет "эмоционально готова".

По данным агентства, концерты Гранде отложены до 5 июня. Однако на официальном сайте певицы информация об отмене концертов пока не размещена.

Теракт в Манчестере произошел вечером в понедельник во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, около 120 получили ранения. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Полиция назвала 22-летнего Салмана Абеди подозреваемым в совершении теракта.