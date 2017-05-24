Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший госсекретарь США Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык для того, чтобы оказывать большее влияние на правительство своей страны.

В среду вечером Керри планирует выступить перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Газета Politico заранее опубликовала фрагменты его речи.

"Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык", — говорится в опубликованном Politico выступлении.