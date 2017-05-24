Лидеры "Азова", обвиняемые в шпионаже в ЛНР, признали свою вину

ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Фанаты луганского футбольного клуба "Заря", задержанные в самопровозглашенной Луганской народной республике в прошлом году по обвинению в шпионаже и госизмене, полностью признали свою вину, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

В ноябре 2016 года МГБ ЛНР заявило, что в Луганске выявили фанатскую группировку "Зари" под названием "Ультрас Чорно-бiлi", которая является подпольным подразделением украинского нацбатальона "Азов", сообщалось о задержании возможных лидеров этой организации Владислава Овчаренко и Артема Ахмерова. Против них возбудили уголовное дело по статье о госизмене, им грозит до 20 лет лишения свободы.

"В результате своей противоправной деятельности в период с августа по октябрь 2016 года, действуя умышленно, по политическим мотивам, в ущерб безопасности ЛНР, Овчаренко и Ахмеров выполняли задания иностранной разведки", — утверждают в МГБ.

По данным ведомства, задержанные передавали сотруднику Главного управления разведки министерства обороны Украины сведения военного характера, касающиеся дислокации режимных объектов Народной милиции ЛНР и составляющие гостайну.

"Обвиняемые полностью признали свою вину, собранные доказательства и другие материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены генеральному прокурору ЛНР", — сообщили в пресс-службе.

"Азов" ранее опроверг информацию о том, что задержанные на территории ЛНР люди официально причастны к каким-либо структурам батальона.

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Батальоны "Азов", "Айдар", "Донбасс", "Днепр-1" и "Днепр-2" финансировал олигарх Игорь Коломойский, против которого в РФ возбуждено уголовное дело по статье "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.