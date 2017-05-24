У здания посольства России в Лондоне появилась военная охрана

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Военная охрана появилась у здания посольства РФ в Лондоне, усилены также меры безопасности посольства Израиля, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр Тереза Мэй 23 мая объявила, что уровень террористической угрозы в связи с терактом в Манчестере повышается с серьезного до критического уровня. Это означает возможность привлечения военных к обеспечению безопасности.

Скотланд-Ярд в среду утром сообщил, что военные берут под охрану "ключевые объекты", в том числе, посольства, резиденции королевы и премьер-министра, а также здание парламента.

"Я здесь с сегодняшнего дня, помогаю полицейским выполнять свою работу", — рассказал военнослужащий, стоящий на посту возле здания посольства России со стороны улицы Bayswater Road.

"Да, это связано с вчерашним распоряжением премьер-министра о повышении уровня террористической угрозы", — сказал, в свою очередь, дежурный сотрудник полиции.

Поскольку здание посольства находится на углу Bayswater Road и улицы Kensington Palace Gardens, открытой лишь для машин со специальными пропусками, в обязанности военных и полицейских входит также контроль за ситуацией на улице.

На улице Kensington Palace Gardens, где расположены посольства Непала, Ливана, Словакии, Чехии, резиденции послов Франции, Финляндии, Кувейта, Саудовской Аравии, Ливана верховного комиссара Индии, военное присутствие заметно только у посольства Израиля, которое и в обычные дни находится под более жестким режимом охраны, чем другие диппредставительства.

Теперь у посольства Израиля, помимо, полицейских, дежурит и военнослужащий. Возле других посольств и резиденций, в том числе возле резиденции посла РФ, отдельных военных постов не наблюдается.