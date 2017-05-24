США продолжат добиваться в СБ ООН введения новых санкций по Южному Судану

ООН, 24 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. США продолжат работать над введением новых санкций Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана, заявила заместитель постпреда страны при ООН Мишель Сисон.

Представитель России на заседании СБ в очередной раз выразил противоположный взгляд на урегулирование ситуации в самой молодой республике мира.

Совбез ООН в среду единогласно принял резолюцию 2353, которая продлила до 31 мая 2018 года действие санкционного режима по Южному Судану.

"Мы продолжим диалог с членами Совета Безопасности, региональными и международными партнерами, чтобы получить поддержку относительно дополнительных мер, чтобы остановить насилие в Южном Судане, включая сексуальное насилие и возврат сторон за стол переговоров", — сказала Мишель Сисон. Она призвала Совет "принять меры, чтобы остановить страдания".

И.о. постпреда РФ при ООН Петр Ильичев заявил на заседании, что позиция страны по ужесточению санкционных мер СБ "остается неизменной". "Прочный мир в Южном Судане принесет не оружейное эмбарго Совета Безопасности, а прогресс в политическом урегулировании, целенаправленные меры по разоружению населения, демобилизации и реинтеграции комбатантов", — заявил он.

Ильичев также обратил внимание на мнение региональных держав "о том, что дискуссии о введении дополнительных рестрикций в отношении Джубы несвоевременны".

Режим санкций в отношении Южного Судана был введен СБ ООН в марте 2015 года и установил замораживание активов и запрет на поездки для физических лиц и организаций, которые "несут ответственность за действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Южного Судана, или причастны к таким действиям или мерам".

Позже в санкционный список были внесены некоторые представители вооруженных сил Южного Судана и военные командиры мятежников, причастных к разжиганию конфликта в стране.

В декабре прошлого года США вынесли на голосование Совета Безопасности проект резолюции по введению запрета на поставки оружия в отношении Южного Судана, а также санкций против отдельных лиц. Однако документ не был принят, так как не получил необходимого большинства голосов членов Совета.

За введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана выступают также Франция и Великобритания, однако ряд других членов СБ — в том числе Россия и Китай, такой подход не поддерживают.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году, с 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт.