Нетаньяху пообещал, что святыни Иерусалима навсегда останутся израильскими

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая — РИА Новости. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что святыни Иерусалима навсегда останутся под суверенитетом Израиля, и назвал "спасением" для страны Шестидневную войну 1967 года, в ходе которой еврейское государство овладело обширными землями с арабскими населением.

Глава правительства выступил в Кнессете на государственной церемонии по случаю 50-летней годовщины конфликта, успешного для израильтян, но породившего проблемы, которые не решены по сей день.

"Некоторые видят в Шестидневной войне бедствие для Израиля, я вижу спасение", — сказал Нетаньяху, вступив в полемику с критиками полувековой оккупации арабских территорий — главного раздражителя в отношениях Израиля с международным сообществом.

По итогам войны, которая шла с 5 по 10 июня 1967 года, израильтяне отбили у иорданцев Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, у египтян — Синайский полуостров и сектор Газа, у сирийцев — Голанские высоты. Боевые действия против соседей тогда начал Израиль, предвосхищая неминуемую, как принято здесь считать, военную агрессию с их стороны.

"Как мы вообще могли бы существовать, если бы ширина страны оставалась 12-13 километров… Из узкой прибрежной страны, живущей под постоянной угрозой, мы превратились в страну с просторами, достаточными для обороны и обеспечения безопасности, страну, в чьей столице больше не хозяйничают вражеские солдаты", — подчеркнул Нетаньяху.

Годовщины войны израильтяне отмечают — по еврейскому календарю, не совпадающему с григорианским, — как День Иерусалима, который был объединен под их контролем, позднее аннексирован и объявлен "неделимой" столицей страны.

"Мы освободили Иерусалим, сделали его единым городом. Есть, что улучшать, но город един, он строится и процветает… Это событие является исторической справедливостью. Иерусалим — наша столица на протяжении трех тысяч лет — целиком вернулся к истинным владельцам", — сказал Нетаньяху.

"(Иерусалимские святыни) Храмовая гора и Стена плача останутся навечно под израильским суверенитетом", — пообещал он.

Международное сообщество аннексии не признает и настаивает на том, чтобы статус Иерусалима был определен по результатам переговоров с палестинцами, которые видят восточную часть города столицей своего будущего государства.

В понедельник Дональд Трамп первым из действующих президентов США побывал в Храме гроба Господня и у Стены плача. Пешую прогулку по Старому городу он совершил без сопровождения израильских лидеров — по-видимому, из-за неурегулированности проблемы исторического центра Иерусалима и чувствительности ее для арабского мира.

Из остальных территориальных трофеев Шестидневной войны под контролем Израиля остаются Голанские высоты, на которые претендует Сирия. Из сектора Газа израильтяне ушли в 2005 году, но сохраняют блокаду анклава, где под властью ХАМАС живут два миллиона палестинцев. Синайский полуостров был возвращен Египту по условиям двустороннего мирного договора.