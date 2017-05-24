В Ливии задержали отца подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Отец подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Рамадан Абеди задержан в Триполи, передает телеканал ITV.

По данным телеканала, Абеди был задержан "во время интервью на телевидении" вооруженными людьми в масках.

Ранее СМИ сообщили, что в 1990-х годах отец подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере мог быть членом "Ливийской исламской вооруженной группировки" (LIFG), признанной террористической в Великобритании. После расформирования LIFG Рамадан Абеди присоединился к движению джихадистских салафитов.

Также в телефонном интервью Абеди подтвердил, что британская полиция задержала его второго сына Исмаила во вторник утром, при этом он заявил, что не верит в виновность своего первого сына.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, около 120 получили ранения. Всего лечение в больницах проходят 64 человека, 20 находятся в критическом состоянии. Кроме того, несколько подростков считаются пропавшими без вести. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России