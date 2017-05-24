В Турции россиянка покинула дом, в котором ее удерживали родственники мужа

АНКАРА, 24 мая – РИА Новости, Алена Палажченко. Гражданка России Светлана Хайдарова сообщила РИА Новости, что вместе с супругом и ребенком покинула дом в районе города Вираншехир в провинции Шанлыурфа у границы с Сирией, где ее удерживали родственники мужа, гражданина Турции Нури Караджи.

Ранее Хайдарова заявила РИА Новости, что она живет в Турции около 3 лет с мужем, с которым познакомилась на своей родине в Екатеринбурге, где он некоторое время работал. Светлана приехала с ним в Турцию, где родила от него ребенка. Ему сейчас чуть более года. Семейная жизнь в доме в отдаленном районе Турции, где проживают родственники мужа, по ее словам, не сложилась, и она решила вернуться в Россию с ребенком. Однако выехать из дома, где она проживала, ей не удавалось. Женщина отмечала, что у нее нет денег и она не знает турецкого языка.

"Мы с мужем и ребенком уехали из-под Вираншехира, сейчас находимся в городе Шанлыурфа, где собираемся жить самостоятельно в отдельной квартире, предоставленной его родственницей. Ребенок с нами. Пока о возвращении в Россию речи не идет", — сказала Светлана.

По словам мужа Светланы, после публикации РИА Новости в дом, где они проживали вместе с его родственниками, прибыла полиция и жандармерия для выяснения обстоятельств дела. Все это способствовало разрешению конфликта между Светланой и родственниками ее мужа. В результате было принято решение о том, что Светлана и Нури покинут дом и будут жить самостоятельно.

"У нас сейчас все успокоилось, через знакомых я нашел работу в магазине, мы со Светланой решили, что она пока будет находиться дома с ребенком", — сказал Караджа.

Он поблагодарил РИА Новости за публикацию, которая помогла разрешить сложную ситуацию, в которой оказалась его семья.