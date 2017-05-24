Британские консерваторы намерены возобновить избирательную кампанию

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Консервативная партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, как ожидается, в пятницу возобновит на федеральном уровне избирательную кампанию, приостановленную после теракта в Манчестере, сообщил в среду представитель премьера.

По словам пресс-секретаря, которого цитирует агентство Рейтер, кампания на региональном уровне при этом возобновится уже в ближайший четверг.

После теракта Мэй решила отказаться от ряда мероприятий и поездок в рамках кампании, всеобщие выборы в Великобритании пройдут 8 июня.

Теракт в Манчестере произошел вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Смертник взорвал самодельную бомбу после окончания концерта. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Кроме того, девять человек, большинство — подростки, считаются пропавшими без вести.