Папа Римский поинтересовался, чем Меланья Трамп кормит мужа

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп во время встречи с Папой Римским Франциском. 24 мая 2017

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск во время встречи с четой Трампов задал вопрос о меню президента США, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Чем вы его кормите? Потицей (словенский ореховый рулет – ред.)?" – спросил понтифик Меланью Трамп, указав на ее супруга.

Первая леди, по-видимому, не сразу поняла, что речь идет о традиционном блюде Словении, откуда она родом. Журналисты предположили, что ей могло послышаться слово "пицца".

"Потица? Ах, да", — улыбнулась Меланья Трамп.

Pope Francis meets First Lady Melania Trump at the Vatican, blesses rosary. https://t.co/kgnKxk2YQr pic.twitter.com/abyUhApfmw — ABC News (@ABC) May 24, 2017

​Любимым блюдом Дональда Трампа, как писала New York Times, считаются хорошо прожаренные стейки. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, президент США предпочитает есть их с кетчупом.