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В мире

Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора

19:1724.05.2017
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© AFP 2017 / Juan Cevallos Ленин Морено перед церемонией инаугурации в Кито, Эквадор. 24 мая 2017Ленин Морено перед церемонией инаугурации в Кито, Эквадор. 24 мая 2017
© AFP 2017 / Juan Cevallos

МЕХИКО, 24 мая – РИА Новости. Ленин Морено, победивший в ходе второго тура президентских выборов в Эквадоре 2 апреля, в среду торжественно вступил в должность главы государства на ближайшие четыре года.

Церемония инаугурации проходит в здании Национальной ассамблеи. Президентскую ленту на Морено надел уходящий президент Рафаэль Корреа. Также на церемонии присутствуют многочисленные иностранные делегации, она транслируется по местному телевидению. Россию представляет глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Власти эквадорской столицы отказались считать Мадуро важным гостем
Примечательно, что на инаугурацию не прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, хотя обе страны считаются друзьями и партнерами в Латинской Америке. Ранее власти столицы Кито отказались объявлять Мадуро важным гостем и вручать ему символические ключи от города, а в самой столице прошли демонстрации против Мадуро в связи с происходящим в Венесуэле внутренним политическим конфликтом, унесшим уже более 55 жизней.

Морено был соратником Корреа, занимая пост вице-президента с 2007 по 2013 годы. Работать на этом посту 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он стал первым в истории человеком с ограниченными возможностями, ставшим во главе Эквадора.

Ленин Вольтер Морено Гарсес. Архивное фото
© AFP 2017 / Emmanuel Dunand
Пересчет на выборах в Эквадоре добавил голосов победившему кандидату
Именно Морено стал один из главных "столпов" создания и реализации в стране программы "Миссия Мануэла Эспехо", направленной на социальную адаптацию и включение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Морено пообещал создать за четыре года 250 тысяч новых рабочих мест и сохранить нынешнюю социальную политику, ориентированную на поддержку малоимущих слоев населения.

В 2012 году Морено был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2013 году стал специальным посланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступа. На выборах в апреле кандидат от правящего блока "Альянс ПАИС" Морено с минимальным преимуществом победил кандидата от правоцентристских сил Гильермо Лассо, набрав 51,16% голосов.

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