Трамп обсудил с папой Римским конфликты в Сирии и Ливии

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудил с папой Римским Франциском конфликты в Сирии и Ливии, сообщил в заявлении Белый дом.

"Папа и президент обсудили, каким образом религиозные общины могут бороться со страданием людей в кризисных регионах, таких как Сирия, Ливия, и территориях, контролируемых ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.). Президент подтвердил, что США и Святой престол разделяют многие фундаментальные ценности и намерены на глобальном уровне продвигать права человека, бороться со страданием людей и защищать религиозные свободы", — говорится в заявлении.

Трамп посетил Ватикан и Рим после Саудовской Аравии, Израиля и ПНА, а затем вылетел в Израиль.