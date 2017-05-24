СМИ: Франция и Германия договорились о присоединении к коалиции против ИГ*

РИА НОВОСТИ. ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ В ЧЕТВЕРГ ЗАКЛЮЧАТ ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ НАТО К АНТИИГИЛОВСКОЙ КОАЛИЦИИ В СИРИИ И ИРАКЕ – РЕЙТЕР СО ССЫЛКОЙ НА ДИПЛОМАТОВ