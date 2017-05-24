В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

ДОНЕЦК, 24 мая — РИА Новости. Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске, следующая встреча состоится 7 июня, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Дениса Пушилина.

"Заседание контактной группы окончено. Следующая встреча запланирована на 7 июня", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.