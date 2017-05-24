В столице Индонезии у автобусной станции прогремел взрыв

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Взрыв произошел у автобусной станции на востоке Джакарты, по меньшей мере один человек погиб, сообщает газета Strait Times.
Как пишет издание, две бомбы взорвались около 21.00 по местному времени (17.00 мск). В результате взрыва один полицейский получил ранения.
#AWANInews #HariIni8 Dua maut dalam insiden letupan di Jakarta https://t.co/bo7EW5b6Ol pic.twitter.com/RVah4KFmkU— Astro AWANI (@501Awani) 24 мая 2017 г.
По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате взрыва погибли два человека, предположительно, один из них — террорист-смертник.