В столице Индонезии у автобусной станции прогремел взрыв

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Взрыв произошел у автобусной станции на востоке Джакарты, по меньшей мере один человек погиб, сообщает газета Strait Times.

Как пишет издание, две бомбы взорвались около 21.00 по местному времени (17.00 мск). В результате взрыва один полицейский получил ранения.

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По словам очевидцев, взрывы произошли с разницей в пять-десять минут вблизи автобусной остановки и парковки для мотоциклов.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, в результате взрыва погибли два человека, предположительно, один из них — террорист-смертник.